Санкт-Петербург, 5 октября, 2019, 18:59 — ИА Регнум. Чемпион смешанных боевых искусств в легком весе UFC Хабиб Нурмагомедов 5 октября сообщил журналистам в Петербурге, что сейчас ведутся переговоры по поводу организации его следующего боя, передает корреспондент ИА REGNUM.

Vk.com khabib_nurmagomedov Хабиб Нурмагомедов

Ориентировочное время проведения боя — март-апрель 2020 года. Спортсмен хотел бы провести свой следующий бой в России. Для поединка такого уровня необходима крытая арена с большой вместимостью. Единственным подходящим местом Хабиб видит «Газпром Арену» в Санкт-Петербурге.

«Для UFC, чтобы анонсировать и продвигать мой бой, нужно 3−4 месяца, как минимум, поэтому если я раньше мог выступать почаще, теперь приходится сталкиваться с другими моментами», — пояснил спортсмен.

«Я озвучил свою позицию. Я хочу драться на большой арене. А большая арена, которая крытая, это только у нас в стране единственная «Газпром Арена». Я очень хочу здесь подраться, очень многие могли бы прилететь сюда, поболеть, поддержать меня», — добавил Нурмагомедов.

По поводу своего потенциального противника Хабиб высказал пожелания в сторону Тони Фергюсона. По словам спортсмена, тот является легендой. Для Нурмагомедова и для всех его фанатов это был бы долгожданный и интересный поединок. Это уже не первая возможность схватки спортсменов, несколько раз по разным причинам их бой отменялся.

Однако, во время своего интервью с Дмитрием Губерниевым Хабиб не исключил возможности проведения боя с Конором Макгрегором. Хотя, для себя ему доказывать с таким соперником уже нечего — «это пройденный этап», но российский спортсмен может согласиться из-за большого гонорара, который планирует вложить в свой бизнес.