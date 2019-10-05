Берлин, 5 октября, 2019, 18:44 — ИА Регнум. 5 октября на стадионе «Шварцвальд-Штадион» между командами «Фрайбург» и «Боруссия» (Дортмунд) был разыгран матч в рамках 7-го тура немецкой Бундеслиги 2019/20. Игра завершилась со счетом 2:2.

Rfs.ru Футбол

Гол латераля сборной Марокко Ахрафа Хакими на 67-й минуте стал для игрока 4-м в сезоне во всех турнирах.

MVP матча с оценкой 7.48 стал бельгийский центральный полузащитник Аксель Витсель, забивший первый мяч «шмелей2, совершивший 1 успешный отбор и выигравший 2 верховые дуэли.

Набрав 14 очков, «Фрайбург» идет на 2-й позиции в турнирной таблице лиги. «Боруссия» с 12-ю баллами поднялась на 7-е место.

Статистика матча («Фрайбург"/"Боруссия»)

Удары 6/8

Удары в створ ¼

Владение 38%/62%

Угловые 3/11

Нарушения 9/9

WhoScored 6.51/6.60

Стартовые составы на матч:

«Фрайбург»: Шволов, Кюблер, Хайнц, Кох, Абраши, Шмид, Хефлер, Гюнтер, Хелле, Вальдшмидт, Хаберер.

Запас: Шлоттербек, Гульде, Петерсен (↑ 75), Боррьелло, Саллай (↑ 68), Флеккен, Чханхун, У Ён, Грифо (↑ 84).

«Боруссия»: Бюрки, Геррейро, Хуммельс, Аканджи, Пищек, Хакими, Делейни, Ройс, Азар, Витсель, Гетце.

Запас: Загаду, Санчо (↑ 63), Дауд, Брандт (↑ 14), Морей, Шмельцер (↑ 87), Вайгль, Ларсен, Хитц.

Бригада арбитров: Свен Яблонски | Хольгер Хеншель | Томас Горняк | Патрик Альт.

Желтые карточки: Хуммельс — 44, Делейни — 51, Хакими — 75.

Забитые мячи: Аксель Витсель (Торган Азар) 20 — 0:1, Джан-Лука Вальдшмидт (Джонатан Шмид) 55 — 1:1, Ахраф Хакими (Джейдон Санчо) 67 — 1:2, Мануэль Аканджи (автогол) 90 — 2:2.