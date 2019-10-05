Рига, 5 октября, 2019, 18:40 — ИА Регнум. 5 октября в Риге прошёл марш в защиту русских школ. Шествие организовали Русский Союз Латвии и его лидер, депутат Европарламента Татьяна Жданок, сообщает портал LSM

Григорий Фадеев Татьяна Жданок

Собравшись на Ратушной площади, напротив мэрии, в Старой Риге, колонна прошла по прямой расстояние примерно в полтора километра к зданию правительства, сделав по пути остановку возле памятника Свободы.

Многие участники митинга, опрошенные «Латвийским радио», рассказали, что главной причиной их участия в протесте является желание отстоять возможность для своих детей получать образование на родном языке. Одна из участниц заметила, что латышский язык нужно знать, однако получать образование в школах дети должны на родном.

Агентство «ЛЕТА» сообщило, что в шествии приняло участие более 900 человек. Организаторы же считают, что пришло более 2000.

Татьяна Жданок написала на своей странице в «фейсбук», что «русскоязычным жителям Латвии нужно доказать властям, что они — часть латвийского общества, с интересами которой нужно считаться».

Причиной митинга стало согласие в конце сентября правящей коалиции и правительства с предложением Национального объединения внести поправки в закон об образовании и перевести его полностью, включая дошкольное, на латышский язык. В данный момент конкретный план перевода разрабатывает министерство образования страны. Согласно действующему законодательству, переход школьного образования на латышский язык произойдёт в 2021/2022 гг.