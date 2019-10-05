Тюмень, 5 октября, 2019, 18:34 — ИА Регнум. В Тюмени родители всё чаще отказываются платить за обеды школьников. В новом учебном году плата за обеды в учебных заведениях областной столицы увеличилась до 359 рублей в неделю, сообщает ng72.ru.

Mos.ru Школьная столовая

Тогда как меню в тюменских школах стало разнообразнее. Появились такие блюда, как паста со сливочным соусом, шпинатом и сыром, люля-кебаб и пельмени. В некоторых школах Тюмени дети питаются по системе «шведский стол».

Школьники из малоимущих семей питаются на льготной основе. При этом еда на тарелках «бесплатников» не отличается от той, что даётся детям, питающимся на платной основе, уверяют в департаменте образования Тюмени.

Кроме того, тюменские родители с помощью специального приложения «Образование 72» с 2017 года самостоятельно выбирают один из трёх предложенных обеденных комплексов. Особое питание получают дети-аллергики, к примеру.

Также родители вправе приносить еду из дома в ланч-боксах, но есть её ребёнок будет во время обеда в столовой, акцентируют в департаменте.

Одна из родительниц заявила изданию, что ребёнок наотрез отказывается от питания в столовой из-за холодной еды, «ещё у ребятишек боли в животе после приема пищи в столовой». Другая мать заявила, что её сын жалуется на плохой запах школьных обедов. Все эти родительницы отправляют детей в школу с ланч-боксами.