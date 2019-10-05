Москва, 5 октября, 2019, 18:34 — ИА Регнум. Четыре радиальные линии московского метро планируют продлить на 17 км за счет строительства семи новых станций. Об этом 5 октября сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин в интервью телеканалу «Москва-24».

Дарья Антонова ИА REGNUM Платформа метро

Он отметил, что на данный момент на рассмотрении Стройкомплекса находятся проекты продления Сокольнической (в Новую Москву до станции «Потапово»), Арбатско-Покровской (до Гольяново), Люблинско-Дмитровской (до поселка Северный) линий и Солнцевского радиуса (до Внуково).

«Совокупно мы можем достроить существующие ветки на 17 км», — отметил Хуснуллин.

По словам чиновника, на данный момент соответствующие строительные работы уже ведутся на Люблинско-Дмитровской линии.

Напомним, в течение 2019 года было построено 18 км линий метро Москвы. Введены в эксплуатацию восемь станций и одно депо.