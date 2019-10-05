Новосибирск, 5 октября, 2019, 18:18 — ИА Регнум. 5 октября в рамках очередного матча игрового дня регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» принимала на своем льду «Нефтехимик». Встреча прошла на «Сибирь-Арена», которая вместила более семи тысяч зрителей.

Hcsibir.ru Победа над «Нефтехимиком»

С первых минут матча команды отличались рвением к победе, но с большим энтузиазмом к игре отнеслись хозяева льда. «Сибирь» перебросала своего соперника в рамках первого периода и установила закономерный счет. «Сибиряки» забросили три шайбы за первую треть матча. Сперва, на экваторе тайма счет открыл Александр Торченюк, замкнув передачу Евгения Чесалина в результате успешной контратаки «Сибири» — 1:0. Через пять минут игрового времени преимущество хозяев увеличил Александр Шаров. 23-летний хоккеист сходу всадил шайбу в дальнюю от себя девятку — 2:0, «сибиряки» снова подловили соперников на контратаке.

Между вторым и третьим голом «снеговиков» в первой 20-минутке свое слово успел вставить «Нефтехимик», на некоторое время сократив свое отставание в счете. Зият Пайгин забросил первую шайбу гостей в этом матче, реализовав численное преимущество над соперником — 2:1. Но под занавес периода преимущество «Сибири» в два гола вернул Микаэль Руохомаа, который в прошлом сезоне выступал за нижнекамский «Нефтехимик». «Сибирь» успешно разыграла численное преимущество на чужой половине льда, финскому нападающему оставалось лишь точно бросить шайбу в пустой угол ворот — 3:1. Таким образом, «Сибирь» установила свое окончательное лидерство и, как потом показала игра, «Нефтехимику» не удалось его отыграть.

Во втором периоде гости предприняли попытку вернуть счет на исходные позиции, когда на табло висело абсолютное равенство, но крепкая оборона «Сибири» не позволила забросить сопернику две необходимые ему шайбы. Тем не менее, хозяева дали слабину в самом начале периода, чем воспользовался «Нефтехимик», за которого отличился Алексей Волгин, проводивший свою первую игру за клуб в этом сезоне. После пропущенной шайбы «сибиряки» взяли себя в руки и больше подобных поблажек сопернику не устраивали, а, наоборот, только укрепили свою игру в обороне. Результатом их игры во втором периоде стал гол, который был забит на 15-й минуте тайма. 20-летний Илья Морозов установил итоговый счет встречи — 4:2.

«Сибирь» одержала победу во втором матче к ряду, закрепив свои позиции в зоне плей-офф в рамках турнирной таблицы Восточной конференции. На данный момент «сибиряки» находятся на пятой строчке своей конференции и имеют в своем активе 17 результативных баллов.