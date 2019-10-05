Москва, 5 октября, 2019, 17:50 — ИА Регнум. Японский геймдизайнер Хидео Кодзима на сессии «вопрос-ответ» в рамках фестиваля Comic Con 2019 рассказал фанатам о предстоящей игре Death Stranding и высказал свои мысли по поводу игровой индустрии. Об этом 5 октября сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Georges Seguin Хидэо Кодзима

Разработчик сообщил, что Мадс Миккельсен в действительности не проходил кастинг на роль в Death Stranding. Однажды Кодзима посмотрел фильм «бондианы», в котором снялся Миккельсен, и решил, что хочет видеть актёра в своих играх.

Геймдизайнер немного рассказал о том, чем будет его игра отличаться от других проектов игровой индустрии.

«Я уверен, что у каждого из вас своя жизнь, вы учитесь, ходите на работу. Вы чувствуете, что вы не одни. Но вечером вы приходите домой и садитесь играть в одиночку. И мне кажется, что в этот момент вы ощущаете себя одинокими. Но в определенной момент вы почувствуете, что вы не одни. Вы делаете с другими игроками одно и то же дело. Это должно вас порадовать», — сказал Кодзима.

Во время сессии разработчику задали интересный вопрос о том, как бы он мог назвать свою музыкальную группу. «Земляне», — ответил Кодзима. Когда ему сообщили, что такая группа уже есть в России, геймдизайнер сказал: «Я знаю».

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что российское издательство «Комильфо» анонсировало артбук по Death Stranding с информацией о мире игры и персонажах. Он поступит в продажу в январе 2020 года.