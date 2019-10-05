Москва, 5 октября, 2019, 17:26 — ИА Регнум. Режиссер Фёдор Бондарчук на фестивале молодежной культуры Comic Con заявил, что критический обзор Евгения Баженова (BadComedian) на картину «Притяжение» повлиял на его новый фантастический фильм «Вторжение». Об этом Об этом 5 октября сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Федор Бондарчук

«Это законы здоровой индустрии. Нравится тебе это или нет, но с этим нужно считаться. Я благодарен ему за оказанное влияние на фильм», — сказал Бондарчук.

Кинематографист ответил на вопросы журналистов и рассказал о своём новом кинопроекте.

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"Вторжение это не продолжение «Притяжения», а новая масштабная история с теми же героями», — сообщил режиссёр, добавив, что «Притяжение» было «маленьким кино про любовь», а «Вторжение» станет «блокбастером человеческих судеб».

Посетителям презентации показали новые кадры предстоящей картины, стоит отметить, что в них не присутствовали компьютерные спецэфекты.

Заместитель генерального директора Национальной Медиа Группы Вячеслав Муругов в свою очередь охарактеризовал вторжение как «историю о нашем времени, которая поможет понять современную жизнь».

Бондарчук добавил, что зрители, не смотревшие «Притяжение», смогут без проблем понять «Вторжение». Он пояснил: отличие фильмов заключается в том, что у новой картины будет совсем иной масштаб.

«Она по масштабу другая, наши сотрудники стали большими мастерами за прошедшие годы. Амбиции проекта совсем другого уровня. Но прежде всего герои и сюжет. Персонажи перевертыши: их характер и мотивация меняется в течение фильма, представляя их с неожиданных сторон», — сказал Бондарчук.

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Премьера фантастического фильма «Притяжение» Фёдора Бондарчука состоялась 26 января 2017 года. В марте 2017 года Евгений Баженов выпустил обзор на эту картину, в нём он жестко раскритиковал подход создателей блокбастера.

Благодаря этому обзору BadComedian в сети получили популярность различные мемы, в частности, мем «ружья Бондарчука» (является отсылкой к мнению русского писателя и драматурга Антона Чехова о том, что в художественном произведении все детали должны работать на его главную идею и не быть случайными).