Москва, 5 октября, 2019, 17:13 — ИА Регнум. Правильно подобранный рацион питания поможет сохранить молодость и затормозить процессы старения в организме человека, сообщает портал «МедикФорум».

AlexanderStein Шоколад

Так, к продуктам, которые способствуют омоложению кожи, относятся темный шоколад, содержащий флавониды, способные защитить от солнца и обеспечить целый ряд преимуществ для кожи.

Также положительно влияют на кожу зеленый чай, содержащий коллаген, кофе, имеющий биологически активные соединения, а также авокадо, помидоры, черника, рыба и арбузы.

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению диетологов, употребление продуктов, содержащих значительное количество антиоксидантов, способствуют увеличению продолжительности жизни человека.

Кроме того, быстрая ходьба способствует долголетию, а энергичная походка человека, достигшего 70-летнего возраста, свидетельствует о том, что он проживет дольше 80 лет.

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