Багдад, 5 октября, 2019, 16:47 — ИА Регнум. В Ираке в результате массовых протестов погибли 100 человек, еще порядка 4 тыс. участников столкновений получили ранения, сообщает 5 октября Al Arabiya.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Ирак

По данным телеканала, большинство погибших — демонстранты. Ранее сообщалось о 73 погибших.

Как сообщало ИА REGNUM, акции протеста в Ираке вспыхнули 1 октября, причиной недовольства жителей стали неудовлетворительные условия жизни — проблемы в здравоохранении, образовании, а также на рынке труда. В столице Ирака Багдаде из-за массовых протестных акций был введен комендантский час.

Читайте также: В ходе протестов в Ираке погибли уже 73 человека