Тбилиси, 5 октября, 2019, 16:43 — ИА Регнум. Несколько тысяч человек пришли попрощаться с ушедшим из жизни композитором Гией Канчели в театр имени Шота Руставели в Тбилиси. Об этом 5 октября сообщает РИА Новости.

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Намоним, Канчели скончался 2 октября на 85-м году жизни лет после продолжительной болезни.

Среди тех, кто пришел проститься с композитором, — коллеги Канчели, актеры кино и театра, певцы, режиссеры, члены парламента, правительства, представители общественности, оппозиции, телеведущий и простые жители города.

Известный советский и грузинский композитор Гия Канчели написал музыку к десяткам советских кинофильмам, среди которых «Мимино», «Шальная пуля», »Слезы капали», «Кин-дза-дза», «Житие Дон Кихота и Санчо».

Канчели был удостоен Госпремии СССР, стал обладателем премии «Ника» за лучшую музыку к фильму «Кин-дза-дза», является почетным гражданином Тбилиси.