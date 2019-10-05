Калуга, 5 октября, 2019, 16:40 — ИА Регнум. Калужане впервые представили туристический потенциал своего региона на Международной туристической выставке EXPOTRAVEL — 2019 в Екатеринбурге, сообщила 5 октября корреспонденту ИА REGNUM представитель Агентство по развитию туризма Калужской области Екатерина Орлова.

Фото Агентства по развитию туризма Калужской области Экспозиция калужан на выставке в Екатеринбурге

Деловая программа выставки состоит из конференций и круглых столов, а спикерами выступают специалисты туристического бизнеса и органов власти федерального и регионального уровней.

В частности, генеральный директор Агентства по развитию туризма Калужской области Татьяна Каледина выступила на выставке с представлением туристского потенциала региона.

«Для регионов России на выставке отведена своя площадка — «Межрегиональный туризм». И место Калужской области здесь — особое, — сказала Татьяна Каледина. — В этом году мы начали активно развивать туризм между нашими регионами, особенно учитывая прямое авиасообщение между Калугой и Екатеринбургом. Так что участие в этой выставке — большой и серьезный шаг в этом направлении».

Динамичное развитие туристических отношений калужан с Уральским федеральным округом началось в 2019 году. В июне и августе состоялись дружественные визиты делегаций двух регионов, в результате которых было заключено соглашение о развитии туризма. Также определили основные туробъекты: промышленные, культурно-познавательные, паломнические, детские маршруты, а также туры выходного дня. Появилась возможности для развития и делового туризма.