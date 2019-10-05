Тобольск, Тюменская область, 5 октября, 2019, 16:14 — ИА Регнум. В тюменском Тобольске аэропорт будет построен в 2020 году. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ПАО «Сибур».

Gubernator.admtyumen.ru Аэропорт в Тобольске

Взлётно-посадочная полоса будет построена до конца 2019 года, аэровокзал — в 2020 году. Строительство аэропорта началось в апреле этого года. Площадка под будущую воздушную гавань расположена в 30 км к югу от Тобольска. Проект предусматривает строительство взлётно-посадочной полосы протяжённостью 2400 метров и шириной 45 метров, аэровокзала и сопутствующей инфраструктуры.

Взлётно-посадочная полоса сможет принимать воздушные суда типа Boeing 737−800, Ту — 204/214 и Airbus A 321. На данный момент её готовность составляет 64%. Объект возводят 1900 человек и 860 единиц техники. К реализации проекта привлечено восемь местных подрядчиков и поставщиков.

«За счёт средств бюджета Тюменской области строится подъездная дорога к аэропорту, будет отремонтирован участок дороги Тюмень-Вагай», — заявил губернатор региона Александр Моор.

Напомним, инвестором строительства аэропорта выступила компания СИБУР. Объект возводится в рамках задания президента России Владимира Путина, данного в 2013 году. Аэропорт строится как пассажирский, ориентирован на жителей и гостей Тобольска.