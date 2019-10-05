Балтимор, США, 5 октября, 2019, 19:04 — ИА Регнум. Учёные из США установили, что частые, но непродолжительные периоды активности у пожилых людей связаны с повышенным риском смерти. Исследование опубликовано в медицинском журнале Journal of the American Medical Association.

Василий Перов. Старушка(фрагмент). 1874

Исследование группы учёных под руководством Амаля Ванигатунга из Центра по проблемам старения и здоровья в Университете Джона Хопкинса было направлено на выявление связи между риском смерти и уровнем физической активности в пожилом возрасте. Особенностью исследования стало то, что учёные отслеживали не только общий уровень, но и тип активности в течение дня.

В исследовании приняло участие 548 мужчин и женщин в возрасте от 65 лет без серьёзных медицинских проблем. Наблюдение проводилось в период с 2007 по 2017 год. За этот период медики несколько раз с помощью специальных датчиков замеряли уровень суточной физической активности добровольцев. Для определения типа активности каждая минута отмечалась как «активная» или «сидячая». Периоды активности были распределены на три группы: короткие (менее 5 минут), средние (5−10 минут) и продолжительные (более 10 минут).

После этого полученные модели физической активности были соотнесены с данными о смертности от всех причин добровольцев, принявших участие в исследовании. Также медики сделали поправку на возраст, пол, индекс массы тела и другие показатели, связанные с риском смерти. После анализа всех собранных данных учёные пришли к выводу, что слишком фрагментарная физическая активность (особенно частые короткие приступы активности, продолжающиеся менее 5 минут) связана с повышенным риском смерти.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре учёные из Медицинского Университета Вены представили результаты исследования, показавшего, что недостаток витамина D в организме связан с повышенным риском смерти.