Донецк, 5 октября, 2019, 16:05 — ИА Регнум. Мнение о возможном невыполнении президентом Украины Владимиром Зеленским «формулы Штайнмайера», в связи с протестами на Украине после ее подписания, выразил депутат Народного Совета ДНР Александр Куренков. Об этом 4 октября сообщает ДАН.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Президент Зеленский юлит и изворачивается, поскольку националисты-радикалы называют подписание документа о согласии Украины на «формулу Штайнмайера» изменой, выступают с протестами. Вполне возможно, что президент Украины применит любимую стратегию Порошенко — подписывать все, не выполнять ничего», — считает депутат.

Напомним, после подписания 1 октября в Минске представителем Украины текста «формулы Штайнмайера» в Киеве и других городах Украины прошли акции протеста. Протестующие назвали подписание «Формулы…» «капитуляцией» и потребовали объяснений от президента по этому поводу. 3 октября Зеленский записал видео, в котором обратился к протестующим и заверил их в том, что не собирается «сдавать» Украину.