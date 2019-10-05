Астана, 5 октября, 2019, 16:03 — ИА Регнум. Победителями теннисной серии АТР Challenger в Нур-Султане в парном разряде стали теннисисты Илья Марченко с Украины и Харри Хелиовара из Финляндии, сообщает 5 октября издание Informburo.

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В финальной встрече теннисисты обыграли Шимона Валкова и Кароля Джевецки из Польши — 6:4, 6:4. Победители теннисной серии получили по $1550, а также дополнительные 40 очков в мировом рейтинге.

Как сообщало ИА REGNUM, с 26 августа по 1 сентября в Алма-Ате прошел международный турнир по теннису W25 Almaty. В парном разряде победу одержали Ксения Палкина из Киргизии и Софиея Шапатова из Грузии.

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