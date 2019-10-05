Донецк, 5 октября, 2019, 15:54 — ИА Регнум. Ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА), принадлежащий украинским боевикам, уничтожили военнослужащие армии Донецкой Народной Республики. Об этом 5 октября сообщил журналистам представитель Народной милиции ДНР Дмитрий Астрахань.

Иван Шилов ИА REGNUM Гражданская война на Украине

Астрахань отметил, что защитниками ДНР был предотвращён очередной террористический акт со стороны Украины в отношении мирных жителей населенного пункта Старомихайловка.

Военнослужащими ДНР был обнаружен и уничтожен БПЛА типа «квадрокоптер», который нёс на себе мину калибра 60 мм, НАТОвского образца.

Астрахань заявил, что подобными действиями украинский штаб операции объединённых сил (ООС) саботирует мирный процесс, согласованны на самом высоком уровне.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 28 случаях нарушения режима перемирия в ДНР со стороны украинских войск.