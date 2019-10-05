Киев, 5 октября, 2019, 15:25 — ИА Регнум. «Этот хряк переходит все границы». Так прокомментировала бывший депутат Рады Ирина Фарион слова главы парламентского комитета по внешней политике Украины Богдана Яременко о согласовании с РФ в будущем позиции Рады по законопроекту об особом статусе Донбасса. Об этом 4 октября Фарион написала на своей странице в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Верховная рада Украины

«Этот хряк переходит все границы. Видно, жиром мозг затопило. Искренне желаю этому рылу не только политической кончины. Интересно, как реагирует на коллаборационизм своего сына-иуды литературовед Василий Яременко? Пусть Бог милует от такого выродка», — написала Фарион.

Напомним, Ирина Фарион — депутат Рады VII созыва. В данный момент она преподает во Львовском политехническом университете («Львовская политехника» — ИА REGNUM). По образованию бывший депутат — украинский филолог. Отметим, ранее Фарион назвала детей, обучающихся в украинских школах на их родном, румынском языке, потенциальными сепаратистами, а их язык — «языком оккупантов».