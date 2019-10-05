Каталония, Испания, 5 октября, 2019, 15:22 — ИА Регнум. Как минимум 14 туристов пострадали после отравления испарениями ядовитых веществ в Каталонии на северо-востоке Испании. Об этом 5 октября сообщает Express.

John Morgan Токсичные вещества

Инцидент произошёл на курорте Камбрильс, после того как водитель грузовика-цистерны, перевозящего химические вещества, по ошибке залил в резервуар для хранения возле спортивного зала и СПА-салона отеля смесь отбеливателя и соляной кислоты.

Два вещества вступили в химическую реакцию, вызвавшую ядовитые испарения. В отель немедленно прибыли несколько бригад скорой помощи. Шестеро туристов были госпитализированы, ещё восьмерым помощь была оказана на месте.

Для устранения последствий ошибки водителя на место происшествия прибыли четыре бригады пожарных.

Ранее ИА REGNUM сообщало о госпитализации одиннадцати учеников и директора школы в городе Геленджике Краснодарского края после распыления в школе одним из учеников неизвестного газа.