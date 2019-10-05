Москва, 5 октября, 2019, 14:56 — ИА Регнум. Футбольный московский клуб «Локомотив» и тульская команда «Арсенал» сыграли нулевую ничью в матче молодёжного первенства России по футболу.

Twitter@fclokomotiv Итоги матча

Игра проходила на поле московской «Сапсан-Арены» и закончилась вничью со счетом 0:0.

По итогам матча «Локомотив» набрал 24 очка и продолжает находиться на втором месте турнирной таблицы молодежного российского футбольного первенства. Тульский «Арсенал» набрал 21 очко и это позволяет ему занимать четвёртую строчку.

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