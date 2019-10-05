Амстердам, 5 октября, 2019, 14:43 — ИА Регнум. Футбольный амстердамский клуб «Аякс» убрал сумму отступных из контракта своего марокканского защитника Хакима Зиеша. Об этом 5 октября сообщает Telegraaf.

Антон Зайцев Хаким Зеиш

По данным источника, предположительно, клуб из Амстердама убрал отступные из контракта 26-летнего футболиста, чтобы помешать мадридскому клубу «Реал» купить его во время зимнего трансферного окна. Позднее руководство голландской команды планирует снова прописать в контракте игрока отступные в размере €50 млн.

При этом ранее Зиеша мог купить любой клуб за €30 млн, однако в августе текущего года футболист продлил свой контракт с «Аяксом» до 2022 года.

Отметим, в нынешнем сезоне Хаким Зиеш сыграл в составе «Аякса» в 14 матчах и отличился в них шестью голами.