Бишкек, 5 октября, 2019, 14:37 — ИА Регнум. Вопрос установления побратимских связей между столицами Грузии и Киргизии обсудили мэр Тбилиси Каха Каладзе и глава Бишкека Азиз Суракматов, сообщает 5 октября агентство 24.kg.

Tbilisi.gov Встреча в Тбилиси

Градоначальники встретились 5 октября в Тбилиси и приняли участие в праздничных мероприятиях по случаю дня города «Тбилисоба». Суракматов также встретился с мэром Еревана Айком Марутяном. Глава столицы Киргизии пригласил коллег на День города 29 апреля.

Напомним, в июле 2017 года Бишкек и Уфа стали городами-побратимами. Соответствующий договор был подписан на сессии международной ассамблеи столиц и крупных городов СНГ.