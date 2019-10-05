Белгород, 5 октября, 2019, 14:25 — ИА Регнум. Инновационные изобретения и разработки для аграрной промышленности представили специалисты Белгородского государственного национального исследовательского университета (НИУ «БелГУ») на ежегодной межрегиональной выставке «БелгородАгро». Об этом сообщила пресс-служба вуза.

Лобачев Владимир Белгородский государственный университет

В частности, посетители стенда БелГУ смогли познакомиться с иммунохроматографическим экспресс-тестом для ранней диагностики стельности коров, проектом по созданию микробных препаратов, биологически активными веществми и функциональными продуктами питания на их основе, микроинструментами для реализации клеточных и вспомогательных репродуктивных технологий для человека и сельскохозяйственных животных.

Выставка «БелгородАгро — 2019» проходила с 2 по 4 октября на базе выставочно-конгрессного комплекса «Белэкспоцентр». Ее участниками в этом году стали более 120 предприятий из 12 регионов России и Белоруссии.