Калуга, 5 октября, 2019, 14:38 — ИА Регнум. Специализированная учебная аудитория, посвящённая наиболее радикальному министру внутренних дел Российской Империи Вячеславу Константиновичу фон Плеве будет создана в стенах калужского филиала Российской правовой академии. Инициатива была поддержана на заседании Калужского регионального отделения общественной организации «Ассоциация юристов России». Об этом 5 октября рассказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM участник встречи юристов, уполномоченный по правам человека в Калужской области Юрий Зельников.

Фото Юрия Зельникова Мемориальная доска министру внутренних дел Российской Империи Вячеславу Константиновичу фон Плеве в Калуге

По его словам, для калужан фигура царского министра Вячеслава Плеве — знаковая. Ведь, господин Плеве уроженец калужского города Мещовска, выпускник Николаевской мужской гимназии Калуги, которую закончил с золотой медалью. В 2003 году, будучи депутатом Законодательного собрания области, краевед Юрий Зельников осуществил свою давнишнюю идею увековечить память выдающимся — соотечественникам, связанным с Калужской землей. Юрий Зельников установил в Калуге девять мемориальных досок. Среди них: министру Вячеславу фон Плеве, российским философам, общественным и политическим деятелям — братьям Сергею и Евгению Трубецким, Константину Николаевичу Леонтьеву и Николаю Васильевичу Устрялову. Кстати, они учились в калужской Николаевской гимназии. Ещё одну мемориальную доску фон Плеве установили и в городе Мещовске.

«На заседании Калужского отделения «Ассоциации юристов России» также были поддержаны предложения о создании реестра научных деятелей региона в сфере юриспруденции и открытие в Калуге «Дома юриста», — сказал Юрий Зельников.