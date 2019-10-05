Москва, 5 октября, 2019, 14:22 — ИА Регнум. Высшее политическое руководство Российской Федерации располагает несколькими десятками минут на принятие решения о встречном ядерном ударе в случае срабатывания системы предупреждения о ракетном нападении. Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявил начальник штаба 15-й воздушной армии Воздушно-космических сил России Анатолий Нестерчук.

Иван Шилов ИА REGNUM Межконтинентальная баллистическая ракета

Он отметил, что подлетное время ракет потенциального противника бывает разное. Оно зависит от направлений, позиционных районов запусков, траектории полета.

«Эта цифра требует очень серьезной, мощной силы воли для принятия быстрого решения. Но в целом времени очень достаточно. Не минуты, не десятки минут — более десятков минут, так скажем», — рассказал Нестерчук.

Также он рассказал, что командование ВКС России предлагает продолжить строительство радиолокационных станций системы предупреждения о ракетном нападении в новой государственной программе вооружения после 2025 года.