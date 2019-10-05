Тюмень, 5 октября, 2019, 14:21 — ИА Регнум. В Тюмени судят наркогруппировку, которую возглавлял фармацевт. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Фемида

По версии следствия, 29-летний мужчина с высшим фармацевтическим образованием в мае 2018 года создал интернет-магазин для сбыта на территории Тюменской области и Югры наркотиков. К сбыту он привлёк пятерых своих знакомых. Наркотики распространялись через тайники в Московской области, Новосибирске и Тюмени.

Задержание главаря группировки прошло 5 октября 2018 года. На момент визита полицейских он находился в состоянии наркотического опьянения. Затем были задержаны и его сообщники.

В ходе операции из незаконного оборота по данному делу было изъято почти полкилограмма различных наркотиков и психотропных веществ.

Участники группы обвиняются в покушении на незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ, один из них — по ч. 2 ст. 228 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение без цели сбыта психотропных веществ»).

Материалы следствия направлены в суд для рассмотрения по существу.