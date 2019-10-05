Анкара, 5 октября, 2019, 13:21 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна в ближайшие дни может начать собственную военную операцию на территории Сирийской Арабской Республики. Об этом Эрдоган заявил сегодня, 5 октября, во время выступления в Анкаре.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Тайип Эрдоган

Эрдоган считает, что создание турецкими войсками «зоны безопасности» в Сирии якобы является самым рациональным способом для возвращения сирийских беженцев домой.

«Мы решили действовать самостоятельно. Мы будем проводить эту операцию и на земле, и с воздуха. Может быть, сегодня, а может быть, и завтра», — сказал Эрдоган.

Напомним, что 1 октября турецкие власти объявили о намерении действовать самостоятельно и создать некую «зону безопасности» к востоку от реки Евфрат в Сирии. На этой территории проживают сирийские курды. Тогда же министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что турецкая армия готова к проведению подобной операции.