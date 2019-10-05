Будапешт, 5 октября, 2019, 16:13 — ИА Регнум. В Будапеште состоялось открытие выставки художника московской галереи pop/off/art Ивана Плюща «Между мечтой и кошмаром» в музее Kiscelli Museum. Об этом сообщает официальный Инстаграм-канал галереи.

Instagram@popoffart Афиша

Новый проект художника рассматривает концепты бессмертия трех выдающихся деятелей искусства: Николая Федорова, Андрея Тарковского и Роберта Уилсона. Иван Плющ в своей выставке осмысляет то, как разные идеи бессмертия могут сосуществовать вместе, определять наше сознание, и как мечты о вечной жизни оборачиваются кошмаром о безвременном умирании.

Иван Плющ о выставке: «Для меня бессмертие — это выпад из фантомной реальности, где в бесконечном информационном потоке теряется возможность чувственного переживания и проживания отдельных фактов и событий».