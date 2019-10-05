Одесса, Украина, 5 октября, 2019, 13:12 — ИА Регнум. В Килийском районе Одесской области при строительстве и реконструкции канализации города Вилково было похищено около 7 млн гривен. Об этом 4 октября сообщается на сайте прокуратуры Одесской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Воровство

«По данным следствия, основатель предприятия-генподрядчика, которое занималось строительством и реконструкцией канализационных очистных сооружений города Вилково, в сговоре с другими завладел более 6 800 000 грн средств», — говорится в сообщении прокуратуры.

При ремонтных работах были подделаны документы, согласно которым объем выполненных работ был завышен.

Как сообщает прокуратура, также ранее были предъявлены обвинения еще восьми фигурантам данного дела.

Напомним, ранее сообщалось об объявлении подозрения чиновникам Киевской области, которые незаконно завладели средствами при строительстве дорог. По данным прокуратуры Киевской области, ущерб составил более 2,4 млн гривен.