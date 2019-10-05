Москва, 5 октября, 2019, 15:44 — ИА Регнум. В Москве открылся филиал Музея эмоций, созданного питерским художником Алексеем Сергиенко, которого нередко называют «русским Энди Уорхолом». Об этом сообщает портал The Art Newspaper Russia.

Vk@museumofemotions Музей эмоций

Музей представляет собой лабиринт из семи залов, каждый из которых отвечает за определенную эмоцию: гнев, удивление, отвращение, влюбленность, страх, вдохновение. Картины Алексея Сергиенко представлены в Кремле, Совете Федерации, Государственном Русском музее.

Алексей Сергиенко о музее: «Счастье любого человека зависит от уровня его эмоционального интеллекта. Проживая в каждой комнате новую эмоцию, наши гости начинают понимать, откуда она берется и как ею управлять. Поэтому музей несет в себе не только развлекательную суть, но и образовательную нагрузку. Наша главная цель — сделать людей счастливыми!»