В Москве открылся Музей эмоций художника Алексея Сергиенко
Москва, 5 октября, 2019, 15:44 — ИА Регнум. В Москве открылся филиал Музея эмоций, созданного питерским художником Алексеем Сергиенко, которого нередко называют «русским Энди Уорхолом». Об этом сообщает портал The Art Newspaper Russia.
Музей представляет собой лабиринт из семи залов, каждый из которых отвечает за определенную эмоцию: гнев, удивление, отвращение, влюбленность, страх, вдохновение. Картины Алексея Сергиенко представлены в Кремле, Совете Федерации, Государственном Русском музее.
Алексей Сергиенко о музее: «Счастье любого человека зависит от уровня его эмоционального интеллекта. Проживая в каждой комнате новую эмоцию, наши гости начинают понимать, откуда она берется и как ею управлять. Поэтому музей несет в себе не только развлекательную суть, но и образовательную нагрузку. Наша главная цель — сделать людей счастливыми!»