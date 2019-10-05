Киев, 5 октября, 2019, 13:08 — ИА Регнум. При попытке переправить более 7000 пачек сигарет в Венгрию на украинской границе был задержан 32-летний гражданин. Об этом 5 октября сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Сигареты

На требование пограничников Мукачевского отряда остановиться контрабандисты не отреагировали, но когда сотрудники правоохранительных органов совершили несколько предупредительных выстрелов в воздух, те бросили пакеты и скрылись в неизвестном направлении. Задержать удалось одного человека, им оказался 32-летний житель города Берегово.

«Неподалеку от места задержания правонарушителя пограничники обнаружили 15 пакетов с табачными изделиями. Злоумышленники планировали доставить в соседнюю Венгрию 7450 пачек сигарет», — говорится в сообщении госпогранслужбы Украины.

Напомним, ранее украинские пограничники сообщали о задержании сотрудниками Мукачевского отряда мужчины на микроавтобусе марки Fiat, который ехал с Днепропетроской области в Закарпатье. Мужчина не смог объяснить пограничникам, почему 200 коробок с сигаретами, которые он перевозит, не имеют марок акцизного сбора.