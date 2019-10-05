Нью-Дели, 5 октября, 2019, 13:12 — ИА Регнум. Девяти человек достигло число погибших при опрокидывании лодки на реке Махананда на границе индийских штатов Бихар и Западная Бенгалия. Об этом 5 октября сообщает телеканал NDTV.

werner22brigitte Пузыри на воде

В результате поисково-спасательных работ на реке из воды за последние часы были извлечены ещё два тела. Работы по розыску без вести пропавших продолжаются.

Крушение лодки произошло на реке 4 октября. Причиной опрокидывания судна, как полагают, стала его перегруженность. Вместо положенных 40 человек на борту лодки было около 70.

Кроме того, причиной крушения могло стать и поднятие уровня воды в реке из-за паводка.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в результате крушения лодки на реке Махананда в Индии погибли семь человек.