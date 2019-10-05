Каир, 5 октября, 2019, 12:29 — ИА Регнум. Запрет на кормление рыб, повреждение кораллов и выбрасывание мусора введут власти Египта для иностранных туристов. Об этом 5 октября сообщает пресс-служба Ассоциации туроператоров России.

PollyDot Кораллы

Египет присоединился к ряду стран, реализующих инициативу ООН «Зеленые плавники», направленную на защиту морской флоры и фауны и коралловых рифов от негативных воздействий дайвинга и снорклинга. Присоединение к проекту означает обучение и сертификацию 30 дайвинг-центров и 150 дайв-гидов и распространение экологических стандартов на туристов.

При погружениях туристов попросят не кормить рыб, не наносить вреда кораллам, не выбрасывать мусор, остатки пищи, пластиковые изделия и упаковку, а также химикаты. О правилах туристам расскажут компании, организующие морские прогулки и погружения.

Отмечается, что, хотя новые экологические правила носят рекомендательный характер, в Египте намерены строго следить за их соблюдением. Первоначально к проекту подключится в качестве пилотной площадки Южный Синай, а к 2020 году планируется подключить и другие регионы страны.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что египетский город Шарм-эль-Шейх планируется сделать самым «зелёным» курортом в стране. На эти цели ООН предоставила Египту грант в размере 5 млн долларов США.