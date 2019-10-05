Астана, 5 октября, 2019, 12:22 — ИА Регнум. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил учительское сообщество с профессиональным праздником. Об этом глава государства написал 5 октября на своей странице в Twitter.

Касым-Жомарт Токаев

В своем поздравлении Токаев пообещал поддерживать учителей. «Учителя-замечательные люди, дающие знания нашим детям, воспитывающие их в духе патриотизма», — добавил президент.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 сентября министр образования и науки Казахстана Асхат Аймагамбетов заявил, что реализация законопроекта «О статусе педагога» потребует дополнительного финансирования в размере 1,202 трлн тенге ($3,1 млрд).