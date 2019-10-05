Сайтама, Япония, 5 октября, 2019, 12:24 — ИА Регнум. Российская фигуристка Александра Трусова стала победительницей в произвольной программе на командном турнире Japan Open, проходящем в Сайтаме.

Davecskatingphoto.com Александра Трусова

Выступая в составе сборной Европы, Трусова набрала 160,53 бала, что и стало победным результатом.

Второе место заняла ещё одна российская фигуристка — Алина Загитова, результат которой составил 154,41 балла. Третье место у японки Рики Кихиры, набравшей за исполнение своей произвольной программы 144,76 балла.

Также Александра Трусова стал первой в истории фигуристкой, которая исполнила в одной программе четыре четверных прыжка сразу. В её программе были четвертой лутц, четверной тулуп в каскаде с тройным, четверной сальхов и еще один четверной тулуп.