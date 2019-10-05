Тюмень, 5 октября, 2019, 12:10 — ИА Регнум. Тюменскую пенсионерку-блогера певица Елена Ваенга обвинила в нечестном зарабатывании денег через сеть Instagram. Она устроила травлю пожилой женщины в сети, но ей дали отпор её же коллеги, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Instagram Screenshot страницы Ольги Ивановны.

Пенсионерка Ольга Ивановна из Тюмени недавно завела аккаунт в Instagram. Её блог неожиданно стал популярным, набрав на сегодняшний день 26,5 тысячи подписчиков.

«Добро, пирожки, внуки, а на самом деле это просто бизнес-страница. Знаете, что меня больше всего «задело»? Меня с детства тошнит от спекуляции человеческими чувствами. И ведь 24 тысячи подписчиков умиляются и от души, искренне пишут бабуле из Тюмени», — пишет на своей странице Елена Ваенга.

Кроме того, певица оставила под постами Ольги Ивановны недоброжелательные комментарии.

Страница Ольги Ивановны посвящена будням садовода, заготовкам на зиму, и самое интересное — это рецепты вкусных блюд из простых, доступных продуктов.

«Я не могу понять, почему мишенью Елена Ваенга выбрала меня, простого человека. Для чего это ей надо? Пиар? Но есть другие способы и возможности. Может, у неё проблемы и я подвернулась ей под горячую руку, есть на ком выместить?» — написала в своём аккаунте Ольга Ивановна.

Дочь пенсионерки пояснила в сети, что Ольга Ивановна после тяжёлой операции открыла для себя интернет и решила создать свой блог, где делится с окружающими своим опытом садовода и кулинара. И совершенно бесплатно получила тысячи подписчиков, потому что вкладывает в рецепты и советы душу.

Музыкальный критик Сергей Соседов, наоборот, удивлён, почему бабушка из Тюмени не возмущена баснословными гонорарами наших артистов.

Screenshot страницы Ольги Ивановны

«Наши артисты живут в совершенно другой стране. Они живут в России, но для них это другая страна. Не та, в которой живем мы все, зрители, поклонники, другие люди. Они зарабатывают огромные гонорары на корпоративах, концертах и так далее, несопоставимые с зарплатами, пенсиями других людей», — передаёт слова музыкального критика Ura.ru

Отметим, что после того, как подписчики Ваенги осудили её за нападки на тюменскую пенсионерку, певица сделала свой аккаунт закрытым.