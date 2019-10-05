Ташкент, 5 октября, 2019, 12:04 — ИА Регнум. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев рекомендовал парламенту в трехмесячный срок пересмотреть закон Республики Узбекистан «Об общественном контроле», следует из постановления президента.

Иван Шилов ИА REGNUM Шавкат Мирзиёев

В ходе пересмотра рекомендовано внедрить широко распространенную в международной практике действенную форму общественного контроля, подробную регламентацию механизмов реализации форм общественного контроля, эффективное их применение на практике.

Президент также рекомендовал учесть в законе вопросы деятельности общественных советов при государственных органах и организациях, их роль и эффективное участие в улучшении состояния дел в соответствующих отраслях.

«Одобрить предложение Министерства юстиции об установлении порядка, в соответствии с которым результаты общественного обсуждения проектов нормативно-правовых актов, размещаемых организациями — разработчиками на Едином портале интерактивных государственных услуг Республики Узбекистан, вносятся в Министерство юстиции (для правовой экспертизы) и Кабинет Министров Республики Узбекистан (для рассмотрения), как правило, с обязательным указанием результатов рассмотрения поступивших предложений», говорится в постановлении.

В документе подчеркивается, что активное вовлечение населения в управление общественными и государственными делами является важнейшим условием повышения правовой культуры и юридической грамотности населения, развития гражданского общества, обеспечения открытости деятельности органов государственной власти и управления, эффективного принятия решений при выработке и реализации государственной политики в соответствующих сферах.

«Ускоренные темпы социально-экономического и общественно-политического развития страны требуют повышения роли участия граждан, негосударственных некоммерческих организаций и других институтов гражданского общества в управлении делами общества и государства, создания дополнительных условий для их активной деятельности в данном направлении с учетом общепризнанных принципов и норм международного права», говорится в документе.

Как передает корреспондент ИА REGNUM, чиновники в Узбекистане, привыкшие жить «по старинке» и ловить рыбу «в мутной воде», всячески саботируют реформы, инициированные новым президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

В этой ситуации, в целях успешной реализации реформ, единственным выходом является подключение сознательного населения к работе по общественному контролю над деятельностью всех ветвей власти, непосредственное участие народа при принятии государственных и иных решений.