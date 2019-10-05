Лондон, 5 октября, 2019, 11:53 — ИА Регнум. Корейский полузащитник футбольного лондонского клуба «Тоттенхэм» Сон Хын-Мин может перейти в состав команды «Наполи». Об этом 5 октября сообщил агент 27-летнего футболиста Тис Блимайстер в интервью Radio Marte.

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«Почему нет? В футболе может всякое произойти», — заявил агент, отвечая на вопрос о возможности перехода Сон Хын-Мина в состав «Наполи».

Также Блимайстер отметил, что игроку нравятся итальянская кухня и народ. При этом он подчеркнул, что футболист дорого стоит и его будет нелегко забрать из состава «Тоттенхэма».

"Но, возможно, однажды это случится», — заключил Тис Блимайстер.

Отметим, Сон Хын-Мин играет в «Тоттенхэме» с 2015 года. Его текущий контракт рассчитан до лета 2022 года.