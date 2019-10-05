Донецк, 5 октября, 2019, 11:06 — ИА Регнум. Режим прекращения огня был нарушен войсками Киева на территории Донецкой Народной Республики 28 раз за прошедшие сутки. Об этом 5 октября сообщила пресс-служба представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Солдаты ВСУ

Украинские боевики вели по территории ДНР огонь с применением гранатомётов, миномётов калибром 120 мм и 82 мм, ПТУР, вооружения БМП/БТР, зенитных установок, крупнокалиберного стрелкового и стрелкового вооружения.

В зону обстрела попали населённые пункты/районы: Горловка (посёлок шахты имени Гагарина), Красный Партизан, Гольмовский, Ясиноватая, Каштановое, Крутая Балка, Донецк (посёлок шахты «Трудовская»), Александровка, Старомихайловка, Докучаевск, Октябрь, Ленинское, Коминтерново, Саханка.

Всего при обстрелах по территории ДНР украинские военнослужащие выпустили 352 единицы боеприпасов. В результате обстрелов были нанесены повреждения двум жилых строениям в населённых пунктах Гольмовский и Докучаевск.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 14 случаях нарушения «режима тишины» в ДНР украинскими войсками