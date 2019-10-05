Мадрид, 5 октября, 2019, 10:54 — ИА Регнум. «Один из самых больших страхов каталонской полиции (los Mossos), связанный с выступлениями по поводу приговора лидерам «процесса» [т.е. борьбы Каталонии за независимость], — что они растянутся на долгое время, — пишет сегодня, 5 октября, испанское издание El Pais. — Автономная полиция готова противостоять проявлениям напряжения в отдельные дни — перекрытиям автострад, захвату общественных зданий, многолюдным манифестациям — но полагает, что у нее будет повод обвинить власти в износе материальной базы и нехватке ресурсов, если протесты затянутся».

Иван Шилов ИА REGNUM Каталония

Между тем именно такой сценарий анонсировала не имеющая официальных лидеров платформа «Демократическое цунами», готовящая ответ каталонских сепаратистов на вердикт Верховного суда. В результате полицейское отделение «Минерва» было приведено в состояние повышенной готовности со вторника — в частности, все сотрудники мобильной бригады по борьбе с беспорядками вышли на работу.

Вторая годовщина признанного незаконным референдума 1 октября 2017 года прошла без особых затруднений для полиции, за исключением единичных инцидентов. Однако это относительное спокойствие не побудило каталонских полицейских ослабить бдительность: они подозревают, что движение сепаратистов бережет силы, чтобы ответить уличными выступлениями на приговор по делу мятежных политиков, который станет известен в ближайшие дни. К тому же именно об этом просил каталонцев Женералитет во главе с Кимом Торрой.