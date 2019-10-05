Ташкент, 5 октября, 2019, 10:52 — ИА Регнум. Ставка государственной пошлины в Узбекистане за регистрацию негосударственных некоммерческих организаций (ННО) снизится с 1 января 2020 года, сообщает 5 октября издание «Подробно.uz» со ссылкой на соответствующее постановление президента республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Узбекистан

Документ направлен на повышение эффективности общественного контроля за проводимыми реформами в социально-экономической сфере, а также на повышение активности граждан в осуществлении демократических преобразований в стране.

В частности, госпошлина за регистрацию республиканских ННО снизится до 669 тыс. сумов ($71), областных ННО — до 223 тыс. сумов ($24). Президент также поручил включить в бюджеты всех уровней расходы на поддержку ННО.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2018 года агентство США по международному развитию USAID и министерство юстиции Узбекистана подписали меморандум о взаимопонимании. В рамках сотрудничества США поможет республике создать правовую среду для некоммерческих организаций.

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