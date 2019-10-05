Мадрид, 5 октября, 2019, 10:48 — ИА Регнум. Футбольный мадридский клуб «Атлетико» продолжает проявлять интерес к нападающему команды «Валенсия» Родриго Морено. Об этом 5 октября сообщает Calciomercato.

Werner100359 Родриго Морено

Согласно данных источника, руководство мадридского клуба собирается попытаться заполучить 28-летнего футболиста в свой состав во время зимнего трансферного окна и готов отдать за него около €60 млн.

Напомним, летом «Атлетико» уже пытался приобрести игрока, однако тогда сделка сорвалась.

Отметим, Родриго Морено перешёл в «Атлетико» из лиссабонской «Бенфики» летом 2015 года за €30 млн. В нынешнем сезоне сыграл за свой клуб в семи матчах и отметился в них 2 голевыми передачами. Его контракт с «Валенсией» рассчитан до лета 2022 года.