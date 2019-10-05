Астана, 5 октября, 2019, 10:32 — ИА Регнум. Президентом национальной федерации Казакша курес (казахская национальная борьба) избран министр информации и общественного развития Даурен Абаев. Об этом заявил бывший глава федерации Арман Шураев, сообщает агентство «Казинформ».

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан

По его словам, будучи министром информации и общественного развития, а также главой пресс-службе первого президента Казахстана Абаев оказывал содействие в развитии федерации.

Шураев добавил, что новое руководство будет способствовать развитию федерации, и будут представлены новые возможности для роста.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года в Москве прошел первый всероссийский чемпионат по казахской национальной борьбе казакша курес. В соревнованиях приняли участие 35 борцов из 25 регионов России.

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