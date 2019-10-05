Пермь, 5 октября, 2019, 10:47 — ИА Регнум. В Пермской частной филармонии «Триумф» состоится премьера спектакля-перформанса «Память» по пьесе драматурга Юлии Поспеловой «Леха», об этом 5 октября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Афиша спектакля-перформанса «Память»

Мероприятие пройдет 28 октября в рамках III Гражданских сезонов «Пермские дни памяти», во время постановки будет звучать камерная музыка Мечислава Вайнберга, ранее не исполнявшаяся в Перми.

В премьере примут участие солисты симфонического оркестра Пермского театра оперы и балета, а также независимые художники, актеры и поэты, как из Перми, так и из Москвы.

«В течение одного часа авторы спектакля постараются исследовать процесс возникновения образов любви, счастья, свободы и потери в сознании человека, живущего в конце XX века. Как эти образы и портреты близких, сформировавшие личность человека, вдруг возникают в сознании — мутные, монохромные, откуда-то из глубин внутреннего космоса, и связывают прошлое с моментом настоящего тонкими струнами музыки Вайнберга», — отметили в пресс-службе филармонии «Триумф».

Напомним, 12 октября в частной филармонии «Триумф» вскоре состоится показ другого спектакля-перформанса — «Закрой мне глаза», также ставшего совместным проектом Пермского театра оперы и балета и филармонии.