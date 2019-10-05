Дублин, 5 октября, 2019, 11:08 — ИА Регнум. Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор в ближайшее время предстанет на родине перед судом. Об этом 5 октября сообщает MMAFighting.

Andrius Petrucenia Конрад Макгрегор

По данным источника, судебное заседание с участие Макгрегора состоится 11 октября. На нем буде разбираться избиение бойцом ММА пожилого мужчины в одном из пабов.

Спортсмен, в случае признания его виновным, может быть только оштрафован или получить тюремное заключение на срок до шести месяцев вкупе со штрафом на сумму €1500.

Отметим, видеозапись произошедшего в баре появилась через четыре месяца после происшествия. На ней видно, как похожий на Макгрегора человек бросается на пожилого мужчину, предложившего ему выпить. После этого напавшего вытаскивают из бара люди, которые похожи на личную охрану бойца.