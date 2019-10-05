Киев, 5 октября, 2019, 10:04 — ИА Регнум. Украинская праворадикальная организация «С14» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) создаст политическую партию «Общество будущего». Об этом со ссылкой на слова лидера «С14» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Евгения Карася сообщает LB.ua.

Иван Шилов ИА REGNUM Бандеровская Украина

Карась отметил, что в данный момент в его движении изучают юридическую часть регистрации радикалов в качестве политической партии. При этом предпочтение отдается сбору подписей и регистрации «с ноля».

Но партия не будет включать лишь организацию «С14» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Сюда планирую влиться те националисты «которые временем и делами доказали свою верность фундаментальным проектам, а не тактическим политическим играм или частному обогащению», — отметил лидер «С14» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Карась обнародовал имена националистов-основателей будущей партии. Это бывший депутат Рады и член националистической ВО «Свобода» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Юрий Бублик, депутат Хмельницкого районного совета Виктор Бурлык, депутат Чечеловского районного совета Кирилл Дороленко, Сергей Мазур из «С14» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), Николай Панченко («Образовательная ассамблея»), активист из Львова Антон Петровский, руководитель «Союза ветеранов войны с Россией» Андрей Медведько. Отметим, что Медведько является главным подозреваемым в убийстве Олеся Бузины.

Напомним, что в 2014 году, в разгар так называемого евромайдана, на Украине радикально настроенные элементы объединялись в одну организацию, которая называлась «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). До создания политической партии дело не дошло. Однако бывший лидер «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Дмитрий Ярош смог стать депутатом Рады, баллотировавшись по мажоритарному округу.