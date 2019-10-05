Ашхабад, 5 октября, 2019, 09:53 — ИА Регнум. По итогам первых девяти месяцев 2019 года валовой внутренний продукт (ВВП) Туркмении вырос на 6,3%. Об этом стало известно на расширенном заседании правительства республики, сообщает агентство «Туркмения сегодня».

Мартирос Сарьян. Сбор картофеля. 1934

В правительстве отметили, что производство продукции за отчетный период выросло на 6,9%, объем розничной торговли — на 19,1%, объем внешней торговли — на 2,8%. Отмечается, что экспорт вырос на 7,5%, а импорт — снизился на 5%.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первых двух месяцев ВВП Туркмении вырос на 6,2%. Самый значительный рост отмечается в сфере торговли — 10,7% и транспортно-коммуникационной сфере — 10%.

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