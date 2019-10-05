Санкт-Петербург, 5 октября, 2019, 09:21 — ИА Регнум. ЧП с автокраном произошло на набережной реки Фонтанки в Санкт-Петербурге. Об этом 5 октября сообщила пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Https://vk.com/spb_today Упавший в Фонтанку кран (цитата группы «ДТП и ЧП")

Инцидент произошёл около 07:00 мск 5 октября недалеко от пересечения набережной реки Фонтанки с Невским проспектом. По предварительной информации, водитель автокрана вышел из кабины поправить зеркало и не поставил автомобиль на ручной тормоз.

Автокран, пробив ограждение набережной, свалился в воду. В результате аварии пострадавших нет.

В настоящее время начата проверка причин и обстоятельств ДТП. Сотрудники ГУ МЧС по городу организовывают доставку к месту происшествия крана, чтобы поднять из воды упавшее транспортное средство.

Случаи падения автомобилей с людьми в Петербурге в воду чаще всего заканчиваются трагически: выбраться из упавших в Неву и ее рукава машин, в условиях холодной воды, большой глубины и сильного течения, мало кому удается. Больше шансов выжить у водителей и пассажиров автомобилей, падающих в неглубокие реки и каналы, хотя и здесь всё может закончиться трагически.

Читайте также: Автомобиль такси с пассажиром упал в Мойку в Петербурге