Штат Калифорния, США, 5 октября, 2019, 08:53 — ИА Регнум. В лётно-испытательный центр им. Армстронга американского-аэрокосмического агентства NASA доставлен первый полностью электрический самолёт X-57 Maxwell. Об этом сообщает пресс-служба NASA.

X-57 Maxwell

Электросамолёт X-57 выполнен на базе итальянского воздушного судна Tecnam P2006T. 4 октября компания Empirical Systems Aerospace передала NASA первую полностью электрическую модификацию самолёта, получившую название X-57 Mod II. Инженеры NASA проведут комплекс наземных испытаний, чтобы убедиться в том, что электросамолёт готов к лётным тестам.

В NASA рассчитывают, что проект X-57 поможет разработать стандарты сертификации электрических самолётов, которые в будущем смогут использоваться в качестве городских транспортных средств.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре специалисты лётно-исследовательского центра им. Армстронга NASA провели ряд испытаний крыла электросамолёта X-57. Крыло экспериментального самолёта успешно прошло испытания на прямое изгибание и скручивание, а также контроль массы и центра тяжести.