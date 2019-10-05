Москва, 5 октября, 2019, 08:17 — ИА Регнум. Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий решило дать рекомендации гражданам по противодействию агрессивным собакам, которые готовятся к нападению на человека. Рекомендации опубликованы на официальном сайте МЧС России.

(сс) asommerh Злая собака

У человека есть способы остановить агрессивную собаку, которая изготовилась его укусить, но для этого нужно проявить храбрость и выдержку.

Готовящуюся к атаке собаку можно сбить с толку громкими и четкими командами. Например, агрессивно настроенной собаке можно отдать сразу несколько команд громким голосом: «Место!», «Стоять!», «Сидеть!» или «Фу!» Такая серия команд может сбить животное с толку — оно растеряется и отступит.

Также для защиты от злобных собак можно использовать подручные средства — зонт, палки, подвернувшийся под руку камень. Камень можно бросить в животное, одновременно отступая спиной к укрытию, забору или дому. При этом следует призвать окружающих на помощь.

Если же собака все равно не останавливается и уже понятно, что схватки не избежать, необходимо как можно быстрее обмотать пиджаком или плащом предплечье руки, выставить обмотанную руку вперед и спровоцировать собаку на укус. После этого собаку следует сильно бить по верхней челюсти. Болевыми точками у собак является нос, пах и язык.

Однако если собака все же смогла вас укусить, то следует по возможности быстро промыть рану большим количеством воды или перекисью водорода. Края раны нужно смазать йодом и наложить чистую повязку. Если собака, напавшая на вас, не является бродячей, то у её хозяина нужно узнать — привита ли она от бешенства. В случае с бродячими собаками уколов не избежать.

После укуса нужно немедленно обратиться в ближайший травмпункт, а также поставить в известность о случившемся сотрудников полиции и санитарные службы. По возможности следует наиболее точно указать адрес владельца собаки.